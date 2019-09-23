Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"

Новости Украины:Глава МИД считает наиболее реальной встречу в "нормандском формате" в середине октября.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных даты, которые устроят всех. Президент Макрона приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он в интервью "Громадському".

Пристайко напомнил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске пока не согласовала текст для встречи лидеров в "нормандском формате". "Я думаю, что в ближайшее время или в формате видеоконференции, или они еще раз соберутся в Минске, этот текст всё же согласуют", - отметил он.

Министр указал, что идет работа над текстом, который бы могли подписать лидеры стран "нормандского формата" на предстоящей встрече. "Над этим работают переговорные группы, и он действительно будет готовиться постепенно. Я надеюсь, что он не задержит сильно встречу. Потому что мы хотим встречи как можно скорее. Вы знаете, что мы планировали эту встречу ранее, по определенным техническим причинам, действительно технически мы проверили, не могла состояться встреча. Но сейчас, надеюсь, все четыре лидера договорятся об удобном времени", - сказал он.

Пристайко также пояснил, что во избежание разночтений по так называемой "формуле Штайнмайера" советники лидеров государств на встрече 2 сентября согласовали текст, который "фактически и есть четко записанной формулой, и все четыре стороны на это согласились". "Она ("формула Штайнмайера" – ред.) существует. Более того, она существует у меня, в этой желтой папке. Это и есть формула Штайнмайера в том виде, о которой все говорят и не все верят. К сожалению, я вам не покажу на камеру, но примерно так она выглядит", - сказал он.

Глава МИД отметил, что данный согласованный советниками лидеров "нормандского формата" текст был передан ТКГ в Минске, чтобы они рассмотрели его и согласовали всеми участниками ТКГ и теми, кто к ней причастны.

"(Затем – ред.) письменно сообщили Нормандской четверке, что предложенный текст подходит для всех, и тогда мы движемся. Следующий шаг, который вместе с разведением (войск на Донбассе – ред.) в трех точках, трех тестовых зонах, - это и будет открытие возможности для проведения саммита на уровне лидеров четырех стран", - рассказал он.