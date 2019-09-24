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Туск: К 2030 году выброс парниковых газов должен сократится на 45%

Туск: К 2030 году выброс парниковых газов должен сократится на 45%
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европейский Союз собирается сохранить ведущую мировую позицию в борьбе с климатическими изменениями и уже опережает запланированные темпы сокращения выбросов.

Об этом в Нью-Йорке во время выступления на климатическом саммите ООН заявил действующий президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Европейский Союз более, чем когда-либо, решительно настроен на полное и эффективное выполнение Парижских договоренностей (относительно климатических изменений). ЕС уже превысил цели по сокращению вредных выбросов до 2020 год и увеличил такую цель до 2030 года. Вместо предполагавшихся ранее 40% мы ожидаем сокращения выбросов парниковых газов почти 45%, по сравнению с показателями 1990 года", - подчеркнул Туск.

Он заметил, что для достижения конкретных результатов в борьбе с климатическими изменениями необходимы масштабные преобразования и массированные инвестиции с тем, чтобы сделать экономику климатически нейтральной.

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"По крайней мере 25% в следующем долгосрочном бюджете ЕС будет направлено на мероприятия, связанные с климатом. Мы также предпринимаем шаги, чтобы привлечь к этому частный капитал. В ближайшие несколько недель ЕС, в партнерстве со странами-единомышленниками по всему миру, откроет "Международную платформу устойчивого финансирования», которая поможет частным инвесторам увидеть и воспользоваться преимуществами "зеленых" инвестиций по всему миру", - сказал президент Европейского Совета.

Он напомнил, что выбросы парниковых газов в ЕС составляют только 9% от мирового объема. Вместе с тем, ЕС остается крупнейшим в мире климатическим «донором» и вместе со странами-членами обеспечивает 40% глобального бюджетного финансирования, которое выделяется на климатические цели. Эти взносы увеличились более чем вдвое с 2013 года и по состоянию на сегодняшний день уже превысили показатель в 20 миллиардов евро в год, включая фонды, которые распределяются при помощи Европейского Инвестиционного банка.

"Глядя в будущее, мы знаем, что Европа должна двигаться дальше и действовать быстрее. Избранный президент Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) представит Европейское зеленое соглашение в течение первых ста дней в офисе. Она также предложила добиться цели ЕС по уменьшению выбросов до 50% к 2030 году или даже до 55%, ответственным путем", - напомнил Туск.

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Он убежден, что Европа выиграет климатическое соревнование и превратится в первый в мире климатически нейтральный континент. Цель Евросоюза достичь климатической нейтральности к 2050 году уже была поддержана подавляющим большинством стран-членов, остальные, по мнению Президента Европейского Совета, присоединятся к этому процессу в скором времени.

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ЕС, Нью-Йорк, Климат, Дональд Туск.
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