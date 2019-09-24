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Суд Великобритании вызнал незаконным решением остановить работу парламент

Суд Великобритании вызнал незаконным решением остановить работу парламент
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Суд Великобритании сделал постановление в котором является противозаконным решением премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента.

Верховный суд Великобритании проголосовал за постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным, сообщает телеканал Sky news.

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

По словам председателя Верховного суда Бренды Хэйл, "решение (Бориса Джонсона - ред) посоветовать Ее Величеству (королеве Великобритании Елизавете II - ред) приостановить работу парламента было неправомерным".

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существуют определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ред) не знаем, то они (депутаты - ред) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.

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Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

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ЕС, Великобритания, Суд, Борис Джонсон, Парламент Великобритании, Brexit, Бренда Хейл.
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