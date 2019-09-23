ЕС не отказывается от диалога с Лондоном по Brexit (Фото)

Новости мира:Евросоюз продолжает надеяться на урегулирование вопроса выхода Великобритании из его состава.

ЕС остается открытым для конструктивных предложений Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье после встречи в Берлине с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщает корреспондент.

"Мы остаемся открытыми для предложений ... Мы готовы выслушать новые идеи британского правительства по бекстопу", - подчеркнул Барнье, который на днях провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Он подчеркнул, что Европе нужна определенность, а новое правительство в Лондоне хочет отменить договоренности, достигнутые Терезой Мэй по принципиальным условиям, но "это неприемлемо". В частности, принципиально сохранить открытую границу между Ирландией и Северной Ирландией (режим бекстоп) для стабильности в регионе, а также защитить внутренний рынок ЕС. В настоящее время трудно найти решение, которое учитывало бы все условия бекстопа, признал представитель ЕС.

Он добавил, что стороны продолжат технические переговоры.

В свою очередь, Маас подчеркнул, что 27 стран ЕС должны выступать как одна сила на переговорах. Он напомнил, что на прошлой неделе в Люксембурге и Брюсселе британская сторона представила новые предложения, что уже является шагом вперед.

По мнению немецкого министра, еще есть надежда, что выход Британии из ЕС состоится урегулировано, а 27 стран Евросоюза сделают всё возможное для этого.

Оба дипломата также заметили, что сожалеют по поводу решения граждан Великобритании, однако уважают его.