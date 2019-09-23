ЕС не отказывается от диалога с Лондоном по Brexit (Фото)

ЕС остается открытым для конструктивных предложений Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза.
Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье после встречи в Берлине с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщает корреспондент.
"Мы остаемся открытыми для предложений ... Мы готовы выслушать новые идеи британского правительства по бекстопу", - подчеркнул Барнье, который на днях провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Он подчеркнул, что Европе нужна определенность, а новое правительство в Лондоне хочет отменить договоренности, достигнутые Терезой Мэй по принципиальным условиям, но "это неприемлемо". В частности, принципиально сохранить открытую границу между Ирландией и Северной Ирландией (режим бекстоп) для стабильности в регионе, а также защитить внутренний рынок ЕС. В настоящее время трудно найти решение, которое учитывало бы все условия бекстопа, признал представитель ЕС.
Он добавил, что стороны продолжат технические переговоры.
В свою очередь, Маас подчеркнул, что 27 стран ЕС должны выступать как одна сила на переговорах. Он напомнил, что на прошлой неделе в Люксембурге и Брюсселе британская сторона представила новые предложения, что уже является шагом вперед.
По мнению немецкого министра, еще есть надежда, что выход Британии из ЕС состоится урегулировано, а 27 стран Евросоюза сделают всё возможное для этого.
Оба дипломата также заметили, что сожалеют по поводу решения граждан Великобритании, однако уважают его.