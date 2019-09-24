Жители Донбасса получают германские визы по паспорту РФ

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Жители Донбасса начали получать визы в Германию по российским паспортам. Об этом сообщает издание "Вild". Как сообщается, в Германия признает российские паспорта которые выданы на территории оккупированного Донбасса.

Так, когда гражданин пересекает границу Германии, в его паспорте на делают пометку "гражданин России". С апреля этого года власти Германии выдали порядка ста тысяч виз для людей, которые имеют российский паспорт. Однако, пока точно не известно сколько жителей Донбасса получили визы по российскому паспорту.

Недавно канцлер Германии, Ангела Меркель, выступила с жесткой критикой относительно ситуации с выдачею паспортов гражданина России, на территории Донбасса. Однако не смотря на это, в паспортах все равно ставят отметку с разрешением на въезд в страну.

Как сообщалось ранее, правительство Эстонии задумалось над рассмотрением законопроекта, который отменит безвиз для граждан Украины.