Протесты во Франции повлияли на движение транспорта

Новости мира:Забастовка привела к сбоям в движении поездов во Франции.

Движение поездов во Франции осуществляется во вторник с перебоями из-за массовой забастовки железнодорожников в связи с недовольством планами правительства провести пенсионную реформу, сообщают французские СМИ.

Наиболее сложная ситуация сложилась с региональными поездами. Отменено больше половины отправлений.

В Парижском регионе также значительно сокращено количество скоростных пригородных поездов RER, что привело к длинным автомобильным пробкам в утренний час пик, поскольку многие французы, обычно перемещающиеся на поездах, на этот раз решили пересесть на автомобили.

В некоторых городах, например, в Ницце, забастовка затронула не только поезда, но и движение автобусов.

В общей сложности во Франции во вторник запланировано около 150 акций протеста под общим лозунгом "Рабочие места, зарплаты, госуслуги, пенсии: остановим ухудшение социальных условий жизни!".

Участники забастовки - сотрудники системы общественного транспорта - недовольны, в частности, планами правительства страны провести пенсионную реформу, которая, по их мнению, приведет к повышению пенсионного возраста.