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Эрдоган назвал три аспекта, которые искоренят гуманитарный кризис в Сирии

Эрдоган назвал три аспекта, которые искоренят гуманитарный кризис в Сирии
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Эрдоган в ООН рассказал, как видит преодоление гуманитарного кризиса в Сирии.

Преодоление гуманитарного кризиса в Сирии невозможно без трех аспектов: это территориальная целостность и политическое единство страны, недопущение кровопролития в Идлибе и ликвидация террористических организаций.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент Укринформа в Турции.

"Первый аспект - территориальная целостность и политическое единство Сирии. Чтобы это стало возможным, очень важным фактором является Конституционный комитет, призванный работать самым эффективным образом ... Второе - нужно сделать все возможное для недопущения кровавой расправы в Идлибе и притока мигрантов из Идлиба, количество которых потенциально составляет 4 млн ... Турция не может принять у себя новую волну мигрантов, именно поэтому мы рассчитываем, что все страны мира поодержат усилия Турции, направленные на безопасность и стабильность в Идлибе. Третье - ликвидация на восток от Евфрата террористической организации PKK / YPG, которая оккупировала четвертую часть сирийских территорий", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что урегулирование сирийского конфликта требует борьбы против террористических организаций, исходя из одинаковых позиций и отношения к ним.

Эрдоган напомнил, что Турция принимает на своей территории более 5 млн человек, которые спасаются от военных конфликтов в своих странах, более 3,65 млн этих людей - сирийцы. Он отметил, что страна также является одним из наиболее активных борцов с незаконной миграцией, которая за 8 месяцев текущего года спасла в море 32 тысячи нелегальных мигрантов, вернув на родину (по исключением Сирии, куда мигрантов не возвращали) 58 тысяч нелегалов.

Турция готова к созданию зоны безопасности в Сирии даже без договоренности с США

Президент Турции показал фото сирийского мальчика Айлана, который погиб в Средиземном море и стал трагическим символом миграции, призвав мировое сообщество проявить инициативу и прекратить гуманитарный кризис в Сирии, а также поддержать усилия Турции в этом направлении.

Он напомнил, что Турция в настоящее время совместно с США ведут работу над созданием зоны безопасности в Сирии, у границы с Турцией, где возможно размещение от 1 до 2 млн сирийских мигрантов с территории Турции, ЕС и других стран.

Турецкий президент также призвал ООН объявить 15 марта (дата теракта в Новой Зеландии) Международным днем борьбы с исламофобией.

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Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган.
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