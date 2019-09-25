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В МИД Германии заверяют, что не ставят визы в "паспорта ОРДЛО"

В МИД Германии заверяют, что не ставят визы в "паспорта ОРДЛО"
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Министерстве иностранных дел ФРГ отрицают информацию, приведенную в статье в Bild, о выдаче виз владельцам "паспортов ОРДЛО".

"Заявление о том, что Федеральное правительство не различает российские паспорта и паспорта для аннексированных районов, не соответствует действительности. Мы не знаем ни одного случая, когда бы в российский паспорт, выданный на основе указов (Путина) уже была проставлена виза", - заверили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Германия осуждает указы президента РФ об упрощении предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. Они противоречат духу и целям Минских соглашений и представляют собой нарушение суверенитета Украины", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В дипведомстве добавили, что жители украинского происхождения из аннексированных районов могут получить паспорт Украины (биометрический) и ездить в Германию без визы.

А также напомнили, что государства-члены ЕС в Декларации саммита Украина-ЕС 10 июля четко дали понять: "ЕС готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных вопреки Минским договоренностям, в тесной координации со своими международными партнерами".

Германия в настоящее время проводит дискуссии на уровне ЕС относительно унифицированного обращения с паспортами Восточной Украины, сообщили в МИД. Технические детали такой схемы еще требуют выяснения.

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24 сентября Bild опубликовала материал, в котором утверждается, что Германия якобы ставит визы в "паспорта", выданные Россией жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, и не делает различия между паспортами РФ и этими "документами".

По данным, которые представлены в публикации, с апреля владельцам российских паспортов было выдано почти 100 тысяч немецких виз, Впрочем, написало издание, непонятно, сколько из них поставлены в "паспорта ОРДЛО".

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Германия, ФРГ, Визы, МИД Германии, Паспорта ОРДЛО.
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