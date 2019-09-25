Водителей в Эстонии будут штрафовать личным временем

Новости мира:В качестве эксперимента в Эстонии начнут применять новые меры для водителей, превысивших скорость.

Любителей превысить максимально разрешенную скорость в Эстонии начиная с четверга начнут наказывать так называемой "успокоительной остановкой".

Это значит, что в ближайшие недели нарушившему закон водителю позволят выбирать между оплатой штрафа или остановкой для успокоения, которая в зависимости от серьезности нарушения может продлиться от 45 до 60 минут, сообщила в среду газета Postimees.

Инициатива носит экспериментальный характер. Таким образом сотрудники полиции хотят повлиять на ситуацию, сложившуюся в дорожном движении, где превышение скорости стало социальной нормой.

По словам советника по вопросам инноваций Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс, ранее восемь лет возглавлявшего дорожную полицию, в последние годы число пострадавших в ДТП и количество смертельных аварий практически не меняется, что говорит о том, что привычные методы больше не помогают.

"Если сравнивать 1990-е и 2000-е, то мы сделали большой шаг вперед. Если в девяностых в год погибали сотни людей, то теперь эта цифра снизилась до 40-60. И данный показатель пока не меняется", - сказал он и добавил, что хоть полиция и тратит много времени на дорожный надзор и профилактическую работу, существенных изменений добиться не удалось.

"Отсюда и возникла идея, что, может, следует посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Мы задумались, как можно изменить поведение людей на дороге при помощи человеко-ориентированного подхода", - сказал он.

Если водитель нарушит правила и полиция это зафиксирует, его остановят на краю дороги. При превышении скорости до 20 км/час ему предложат компенсировать нарушение на выбор штрафом или личным временем: простоять 45 минут. Если нарушение составит 21-40 км/час, принудительная остановка увеличится до 1 часа. Если же водитель превысит и эту скорость, его ждут обязательный штраф и заведение дела.

"Успокоительные остановки" будут предлагаться только тем водителям, которые ранее не нарушали скоростного режима. Лица, попадавшие ранее в орбиту интересов полиции, штраф должны будут заплатить в любом случае.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о направлении в Дорожный фонд штрафов за нарушение автотранспортного законодательства.