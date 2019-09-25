Эстония отменила бесплатные визы для украинцев

Новости мира:МИД Эстонии решили не выдавать долгосрочные бесплатные визы для украинцев.

Правительство Эстонии решило отменить свое решение от 2010 года, согласно которому граждане Украины освобождались от уплаты пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Из сообщения сайта эстонского правительства.

Сообщается, что на заседании во вторник с таким предложением выступил глава МИД Урмас Рейнсалу.

21 января 2010 года Эстония освободила граждан Украины от обязательства платить государственную пошлину за обработку их заявки на визу для долгосрочного пребывания.

"Поскольку сегодня примерно 90% граждан Украины подают документы на получение визы для длительного пребывания для работы в Эстонии, поддерживать льготное отношение к гражданам Украины уже не оправдано", - говорится в сообщении правительства.

Приказ вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

По расчетам МИД, поступления в госбюджет благодаря этому шагу увеличатся примерно на 2 млн евро.

При этом правительство Эстонии отмечает, что Украина "остается важным партнером для Эстонии в Восточной Европе, и приоритет внешней политики Эстонии заключается в том, чтобы полностью способствовать интеграции Украины в Европейский союз".

Аналогичное решение правительство Эстонии решило принять и в отношении граждан Беларуси.

Напомним, глава Консервативной народной партии (EKRE) и по совместительству глава МВД Март Хельме ранее распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Он заявил, что Украина стала "троянским конем" для Эстонии и для России, "потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заверила, что ее страна не планирует менять подход к безвизовому режиму с Украиной.