Парламент Великобритании вынужден срочно собраться

Новости мира:Борис Джонсон был вынужден срочно вернуться в Великобританию, после решения суда о незаконном приостановлении работы парламента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду утром вылетел из Нью-Йорка домой, после того как Верховный суд постановил, что он незаконно приостановил работу парламента.

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон стремится вывести Великобританию из Европейского Союза 31 октября, с договором с Брюсселем или без. Большинство членов парламента стремятся предотвратить так называемый сценарий "хаотичного" Brexit, который произойдет в случае выхода без соглашения.

Палата общин, где Джонсон не имеет большинства, соберется в среду в 11:30 утра после того, как во вторник Верховный суд постановил, что решение Джонсона приостановить работу парламента на пять недель было незаконным и, следовательно, недействительным.

Неясно, как дальше будет развиваться процесс Brexit, который зашел в тупик. Джонсон отклонил призывы некоторых политических оппонентов уйти в отставку.

Главная оппозиционная Лейбористская партия сама глубоко расколота в вопросе условий Brexit и колеблется относительно того, стоит ли инициировать голосование за недоверие правительству Джонсона.

Джонсон неоднократно заявлял, что наилучшим вариантом Brexit будет заключение соглашения о выходе с 27 другими членами ЕС до 31 октября. Однако ЕС говорит, что он не предоставил никаких новых предложений, чтобы достичь договоренности по наиболее спорному пункту о границе между Ирландией и Северной Ирландией.