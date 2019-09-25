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Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН

Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
10:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Решение Верховного суда вынудило премьера Британии Бориса Джонсона покинуть сессию ГА ООН.

Британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.

По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил британской королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

Джонсон настроен на скорейший Brexit

К такому решению пришли все 11 судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существует определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ред.) не знаем, то они (депутаты - ред.) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.

Джонсон категорически не согласен с решением Верховного суда Британии

Накануне спикер палата общин Джон Беркоу сообщил, что британский парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени.

Джонсон приостанавливал работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

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Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, ГА ООН.
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