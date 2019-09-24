Джонсон категорически не согласен с решением Верховного суда Британии

Новости мира:Британский премьер не согласен с Верховным судом, но не оспаривает вердикт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не считает правильным постановление Верховного суда по приостановке работы парламента, однако мирится с таким решением.

"Это вердикт, который нужно уважать", - цитирует Джонсона телеканал Sky news.

"Я категорически не согласен с решением Верховного суда. Я крайне уважаю нашу судебную власть, но я не думаю, что это было верное решение; я думаю, что перерыв в работе парламенте использовался столетиями без подобного рода проблем", - сказал Джонсон.

При этом он выразил надежду, что Великобритания и ЕС согласуют новое соглашение по Brexit, и повторил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября.

Джонсон также сказал, что правительство сделает так, чтобы обеспечить парламенту достаточно времени для обсуждения Brexit. Он добавил, что есть "очень много людей, которые хотят сорвать Brexit".

Верховный суд Великобритании ранее во вторник принял постановление, согласно которомурешение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября противозаконно. После этого лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявили, что Джонсону необходимо подать в отставку.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу подтвердил, что Палата общин британского парламента возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени.