"Приостановленный" парламент Великобритании начнет работу в среду

Новости мира:Приостановление работы парламента Великобритании признали незаконным, депутаты вернутся к своей работе уже 25 сентября.

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу заявил, что парламент возобновит работу в среду в 11:30.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, в эту среду не будет традиционной серии вопросов к премьер-министру, который сейчас находится в Нью-Йорке.

Однако, добавил Беркоу, у депутатов еще будут возможности привлечь правительство к ответу по делу решение Верховного суда.

"Чтобы избежать сомнений, будет полный простор для срочных вопросов, заявлений министров и заявок на экстренные дебаты в соответствии с постоянным порядком", - сказал он.

Беркоу отметил, что единогласный, недвусмысленный и неоспоримый вердикт суда заключается в том, что "приостановление работы парламента было незаконным, и потому, что оно помешало парламенту выполнить свои основные обязанности в критический момент для нашей страны".

Напомним, Верховный суд Великобритании во вторник объявил решение о незаконности приостановления работы парламента на пять недель, инициированного правительством Бориса Джонсона, и поэтому приостановление является недействительным.