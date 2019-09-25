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В Литву прибыло 500 солдат США

В Литву прибыло 500 солдат США
16:44 Сегодня Телеграф Европейская правда pixabay.com

Новости мира:Американские военнослужащие вместе с техникой прибыли в Литву для обучения и обмена опытом.

В Литву на полгода прибывают более 500 военнослужащих Сухопутных войск США.

Об этом сообщает портал Delfi.

Батальон военнослужащих США будет размещен на военном полигоне в Пабраде до весны следующего года.

Военные привезли с собой и свою тяжелую технику: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств.

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, эта ротация американцев доказывает, что Литве удалось добиться долгосрочного военного присутствия США.

"Мы последовательно и терпеливо добивались долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всем регионе. Поэтому прибытие армейского батальона США на длительный период – хорошая и ожидаемая весть, результат наших долгих усилий и инвестиций. Силы США - исключительно важный фактор сдерживания, поэтому они будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе",- сказал министр.

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Американцы будут сотрудничать с литовскими военными, обмениваться опытом при реализации проекта механизации сухопутных сил Литвы.

По роте американских военных в каждой из стран Балтии было размещено после аннексии Крыма в 2014 году и к осени 2017 года, затем они были отведены, так как в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

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США, НАТО, Литва, Армия США, Балтия, Раймундус Кароблис.
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