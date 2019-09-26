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"Пора выполнить Brexit": Джонсон обратился к парламенту Британии

"Пора выполнить Brexit": Джонсон обратился к парламенту Британии
02:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон призывает оппозицию быстро выбрать между Brexit и "судным днем" с избирателями.

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо пойти на досрочные выборы.

"Я заявляю, что пора выполнить Brexit. Альтернатива этому - голосование по доверию правительству, и в таком случае - вас ждет "судный день" наедине с избирателями", - сказал он в парламенте, обращаясь к оппозиции.

Джонсон подчеркнул, что оппозиционеры при желании уже вечером в среду могут запросить проведение голосование по доверию правительству. В таком случае само голосование можно будет провести уже в четверг. Отказ парламента выразить доверие кабинету министров спровоцировал бы досрочные выборы, к которым уже не первую неделю стремится Джонсон.

Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН

Джонсон нацелен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября 2019 года, однако парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit. Пока что Джонсон не соглашается сделать это.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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