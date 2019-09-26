Германия вновь продлила контроль на внутренней границе с Австрией

Новости мира:С учетом общей ситуации по миграционным вопросам, Германия продлила контроль на границе с Австрией.

Германия еще на 6 месяцев продлила контроль на границе с Австрией.

О таком решении министра внутренних дел сообщил в среду журналистам представитель ведомства.

"Федеральный министр внутренних дел решил, что контроль на внутренней границе между Германией и Австрией будет продлен после 11 ноября 2019 года еще на 6 месяцев", - сказал Стив Альтер.

Это решение было принято с учетом общей ситуации по миграционным вопросам и политике безопасности и на основании статей 25-27 Кодекса шенгенских границ.

Берлин отмечает стремление вернуться к практике без контроля на внутренних границах ЕС, но оценивая ситуацию, делает вывод, что предпосылок для отмены мер на немецко-австрийской границе пока нет, хотя наблюдается тенденция к уменьшению количества случаев попыток нелегального пересечения границы. Так, если в 2018 году чиновники обнаружили 11 464 попыток несанкционированного въезда на территорию ФРГ со стороны Австрии, то с января по август включительно 2019 года их насчитали 6749. В 2018 году было возвращено обратно, то есть отказали во въезде, 6208 лицам, в этом году - 3792.

Вскоре будет отправлено соответствующее сообщение Европейской комиссии и европейским учреждениям, а также странам ЕС и Шенгенского пространства.

Как сообщалось ранее, временный контроль был введен осенью 2015 года на волне кризиса беженцев. С того времени процедуру продолжают каждые полгода.