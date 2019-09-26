Эстония в ООН предложила упорядочить международное право в цифровой сфере

Новости мира:Эстония предлагает упорядочить международное право в киберсфере.

Эстония предлагает мировому сообществу четко определить, как международное право применяется в цифровой сфере.

Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем обращении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

"Эстония уже заявила о своем подходе в применении национального и международного права, что касается киберпространства. Мы предлагаем всем нациям сделать то же самое, с целью внести ясность, как международное право применяется в цифровой сфере", - заявила эстонский лидер.

Она подчеркнула, что сегодня появились новые вызовы, которые касаются новых технологий.

Кальюлайд напомнила, что Эстония является единственным государством в мире, где управление осуществляется полностью онлайн.

Президент отметила, что Эстония также прилагает усилия по лучшего применения международного права в цифровой сфере на уровне Совета Безопасности ООН.