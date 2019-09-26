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"Не буду": Джонсон отказывается просить ЕС об отсрочке Brexit

"Не буду": Джонсон отказывается просить ЕС об отсрочке Brexit
06:57 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Джонсон не станет просить об отсрочке Brexit, даже если будет обязан это сделать по закону.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не станет просить ЕС об отсрочке Brexit даже в том случае, если принятый парламентом закон будет обязывать его это сделать. Это подтвердил в среду вечером сам глава британского правительства, отвечая на вопросы членов Палаты общин британского парламента, передает УНН.

"Не буду", — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли он обращаться к ЕС с просьбой отложить Brexit на три месяца, если до 19 октября ему не удастся заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС или получить разрешение парламента на осуществление Brexit без соглашения.

При этом закон, который вступил в силу 9 сентября, обязывает его сделать именно это, если два вышеупомянутых условия не будут выполнены. Законопроект, внесенный в Палату общин депутатом-лейбористом Хилари Бенн и утвержден в рекордно короткие сроки, призванный не допустить возможности Brexit без соглашения, который грозит долгосрочными негативными последствиями для британской экономики.

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В ходе того же заседания парламента Джонсон неоднократно повторял, что намерен придерживаться принятого закона, но при этом он также твердо настаивает на том, что страна покинет ЕС не позднее 31 октября — с договором или без него. Сам премьер не объясняет свою позицию, отмечая лишь, что рассчитывает заключить соглашение с ЕС в установленный срок, однако ранее члены его кабинета намекали на то, что правительство попытается найти лазейку, которая позволит обойти действие закона, если это понадобится.

Противники Джонсона, со своей стороны, неоднократно заявляли о том, что подадут на премьера и правительство в суд, если закон Бенна будет нарушен. Если же глава правительства откажется выполнять постановление суда, то это может грозить ему тюрьмой. Во вторник правительство Джонсона уже потерпело поражение в Верховном суде Соединенного Королевства, который постановил, что решение Кабмина приостановить работу парламента на пять недель накануне Brexit было незаконным. На следующий день после вынесения решения депутаты Палаты общин собрались на первое за две недели заседания и почти 3 часа отчаянно критиковали премьера, который отвечал на вопросы и выпады законодателей.

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В четверг правительство Джонсона намерено выступить с инициативой о новом прекращении работы парламента — на этот раз рассчитанного всего на несколько дней. Выступая после Джонсона, лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство предложит отправить депутатов на короткие каникулы в связи с проведением ежегодной конференции правящей Консервативной партии. Съезд тори будет проходить в Манчестере с 29 сентября по 2 октября.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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