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Поставки оружия в Израиль могут прекратиться

Поставки оружия в Израиль могут прекратиться
17:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Лейбористы Британии считают, что все соглашения с Израилем должны быть основаны на "международных законах и постановлениях ООН".

Лейбористская партия Великобритании объявила о том, что намерена "поддерживать этическую политику" в отношении израильско-британского торгового сотрудничества, включающую также признание за палестинскими беженцами права на возвращение.

Данная политика предполагает запрет на продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии, поскольку оно может быть использовано против жителей Йемена и сектора Газа, пишет 26 сентября NEWSru.co.il со ссылкой на сайт газеты The Jerusalem Post.

Глава теневого МИД Эмили Торнберри обещает немедленно приступить к реализации данного проекта.

"Мы обещаем провести кардинальную реформу экспорта вооружений и не позволим правительству закрывать глаза на то, что британским оружием убивают невинных детей" – приводит издание слова лейбористки.

Ранее сообщалось, что в ходе завершившейся в минувший понедельник ежегодной конференции Лейбористской партии Великобритании, проходившей в течение трех дней в Брайтоне и посвященной по большей части проблеме брекзита, участники призвали ее лидера Джереми Корбина ужесточить политику в отношении Израиля.

Лейбористы подавляющим большинством голосов впервые одобрили бойкот израильских товаров, произведенных за так называемой "зеленой чертой", и приняли решение не заключать торговых соглашений с еврейским государством, которое "отказывается признать права палестинцев".

Участники конференции также поддержали права палестинских беженцев на возвращение в Израиль и отказ от продажи оружия еврейскому государству. Заседание проходило под развевающимися палестинскими флагами и выкриками "Свободу Палестине!".

Отметим, что, согласно данным последних опросов, две трети лейбористов не считают, что у партии "есть проблема с антисемитизмом", а более половины против подписания торговых соглашений с Израилем после реализации брекзита. В резолюции, принятой на этом съезде, говорится: правительства США и Израиля "уничтожают возможность мира на территории Палестины", а мирный план Трампа "игнорирует права палестинцев.

В США Зеленский встретился с представителями еврейских общин и организаций

Лейбористы считают, что все соглашения с Израилем должны быть основаны на "международных законах и постановлениях ООН, которые признают права палестинцев на равенство и справедливость и права беженцев на возвращение".

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США, Великобритания, Израиль, ООН, Саудовская Аравия, Дональд Трамп.
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