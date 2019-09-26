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В США Зеленский встретился с представителями еврейских общин и организаций

В США Зеленский встретился с представителями еврейских общин и организаций
02:39 Сегодня Телеграф Укринформ president.gov.ua

Новости мира:Президент встретился с представителями еврейских организаций США.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций США.

Об этом передает пресс-служба Главы государства.

"Мы хотим изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом всего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", – сказал Зеленский.

Он попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

"Раскручивание темы антисемитизма в Украине – это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Президент поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

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Со своей стороны главный раввин Федерации еврейских общин Украины Шмуэль Каминецкий приветствовал постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.

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США, Израиль, Владимир Зеленский, Шмуэль Каминецкий.
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