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"Закон должен быть выше власти": прощальная речь Туска на ГА ООН

"Закон должен быть выше власти": прощальная речь Туска на ГА ООН
21:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Туск упомянул Украину в своей прощальной речи на Генеральной Ассемблеи ООН.

Президент Европейского Совета Дональд Туск в своей прощальной речи на этом посту, которую он произнес на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, упомянул единственную третью страну – Украину – в контексте помощи слабым, которых атаковали более сильные.

Текст его речи распространен в четверг в Брюсселе пресс-службой Европейского Совета.

"Чтобы защитить верховенство права, вы действительно должны признать, что закон должен быть выше власти... Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной", - сказал Туск.

Кроме того, президент Европейского Совета считает, что для защиты правды недостаточно обвинять других в пропаганде поддельных новостей (fake news). "Честно говоря, будет достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти", - убежден политик.

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Он также уверен, что недостаточно говорить в выступлениях о защите свободы. "Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - призвал Туск.

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ЕС, США, Дональд Туск, Генассамблея ООН, ГА ООН.
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