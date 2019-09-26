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"Не обещать реформы, а реально их проводить": Зеленский в США

"Не обещать реформы, а реально их проводить": Зеленский в США
19:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский рассказал американскому бизнесу о будущей приватизации и планах по развитию экономики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США рассказал о предстоящей приватизации в Украине и планах по развитию экономики страны.

"Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - отметил он во время общения с американскими бизнесменами в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба президента Украины.

По его словам, в октябре планируется рассмотреть законопроект, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации в Украине.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Глава государства напомнил, что Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business. "В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - резюмировал он.

Зеленский подчеркнул, что его команда настроена не обещать реформы и изменения в стране, а быстро их проводить. "Мы не будем говорить о важности борьбы с коррупцией или важности дерегуляции – мы это все делаем уже сегодня, хотя надо было сделать еще вчера", - сказал он.

Президент указал, что новая власть уже начала решать проблемы, которые заговаривались годами. "Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и будем делать это все очень быстро. У нас нет годов, у нас есть только месяцы", - отметил он.

Зеленский напомнил, что впервые в истории Украины снята неприкосновенность с народных депутатов, принят закон, который поможет эффективно работать Высшему антикоррупционному суду. Кроме того, принят ряд законов, которые значительно увеличивают прозрачность регулирования финансовой сферы.

Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины

"На фоне этих изменений вырос кредитный рейтинг Украины - с В- до В и улучшился прогноз со "стабильного" на "положительный" агентства Fitch Rating. Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал президент.

Он указал, что впервые за четыре года Украина вышла на рекордный размер портфеля ЕБРР на более $1 млрд, из которого около половины - новые проекты, объявленные в последние три месяца.

"Мы и дальше будем сотрудничать с нашими международными партнерами - Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми учреждениями", - заявил Зеленский.

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Украина, США, Владимир Зеленский, ОП, Офис Президента.
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