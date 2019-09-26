"Не обещать реформы, а реально их проводить": Зеленский в США

Новости Украины:Зеленский рассказал американскому бизнесу о будущей приватизации и планах по развитию экономики Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США рассказал о предстоящей приватизации в Украине и планах по развитию экономики страны.

"Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - отметил он во время общения с американскими бизнесменами в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба президента Украины.

По его словам, в октябре планируется рассмотреть законопроект, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации в Украине.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Глава государства напомнил, что Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business. "В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - резюмировал он.

Зеленский подчеркнул, что его команда настроена не обещать реформы и изменения в стране, а быстро их проводить. "Мы не будем говорить о важности борьбы с коррупцией или важности дерегуляции – мы это все делаем уже сегодня, хотя надо было сделать еще вчера", - сказал он.

Президент указал, что новая власть уже начала решать проблемы, которые заговаривались годами. "Мы меняем страну, правила игры, создаем цивилизованную деловую атмосферу - и будем делать это все очень быстро. У нас нет годов, у нас есть только месяцы", - отметил он.

Зеленский напомнил, что впервые в истории Украины снята неприкосновенность с народных депутатов, принят закон, который поможет эффективно работать Высшему антикоррупционному суду. Кроме того, принят ряд законов, которые значительно увеличивают прозрачность регулирования финансовой сферы.

"На фоне этих изменений вырос кредитный рейтинг Украины - с В- до В и улучшился прогноз со "стабильного" на "положительный" агентства Fitch Rating. Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", - констатировал президент.

Он указал, что впервые за четыре года Украина вышла на рекордный размер портфеля ЕБРР на более $1 млрд, из которого около половины - новые проекты, объявленные в последние три месяца.

"Мы и дальше будем сотрудничать с нашими международными партнерами - Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми учреждениями", - заявил Зеленский.