Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины

Новости Украины:Зеленский приглашает западных инвесторов присоединиться к превращению Украины в развитую европейскую страну.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США подчеркнул, что новая украинская власть стремится решить все проблемы иностранных инвесторов, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в прогрессивную европейскую страну.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский призвал инвесторов верить в Украину и пообещал сделать всё, чтобы оправдать это доверие.

"Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - сказал он.

Зеленский отметил, что для Украины сейчас самое важное – идентификация и системное решение всех проблем западных компаний в Украине, "от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности".

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроены работать правительство и премьер-министр. У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и имеющую бизнес-возможности", - сказал президент.

По его словам, прозрачность и верховенство права – безоговорочные условия для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.