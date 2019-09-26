Украина и Гренада начали сотрудничать: подробности соглашения

Министры иностранных дел Украины и Гренады Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.
Как известно, Гренада - островное государство в Карибском море. Площадь страны 344 км²; столица Сент-Джорджес.