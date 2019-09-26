На пути из ПАРЕ: Украина может потерять свое представительство в Ассамблее

Новости Украины:Сомнения Украины погу привести к тому, что ее делегация не будет представлена в ПАРЕ.

Сомнения Украины в вопросе участия в осенней сессии ПАРЕ могут привести к тому, что она может потерять там свое представительство. Сотрудники ПАРЕ направили направили в Верховную Раду письмо, в котором ставит под вопрос полномочия предыдущей делегации, которая хотела принять участие в осенней сессии.

Депутат от "Европейской солидарности" подтвердил наличие данного письма.

Украина сформировала новою делегацию в ПАРЕ, однако после этого сообщила, что она не будет принимать участия в осенней сессии ПАРЕ. В связи с этим, появились слухи, что участи в Ассамблее может принять старая делегация.

Получение данного письма может служыть сигналом тому, что Украину могут лишить права участвовать в данной сессии.