В ЕС напомнили Зеленскому и Трампу о поддержке Украины

Новости Украины:Евросоюз с 2014 года помогает Украине в беспрецедентных масштабах.

Еврокомиссия впервые после публикации стенограммы июльских переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского отреагировала на критику американского лидера в недостаточной поддержке Украины со стороны стран ЕС.

По словам представителя Еврокомиссии Карлоса Мартин Руиз де Гордехуела, поддержка Украины со стороны Евросоюза является беспрецедентной. В ЕК подчеркивают, что для них важно сказать, что за последние пять лет Украине была предоставлена беспрецедентная по объемам помощь, которая стала наибольшей в истории организации.

Евросоюз, как главный партнер Украины и ее демократического вектора развития, признает те вызовы, с которыми пришлось столкнуться Украине, те усилия в реформах, которые Украина проводит со времен Революции достоинства. На развитие Украины и проведения реформ Евросоюз выделил более 15 млрд евро в различных видах: от грантов до займов по реализации программ.

Представитель Еврокомиссии подчеркивает, что Украина сумела выполнить большинство обещанных реформ. Кроме этого, Евросоюз поддерживает Украину и на уровне вопросов безопасности путем сочетания давления на Россию дипломатическими, экономическими мерами и налаживаем с ней диалога.

Напомним, целый ряд немецких СМИ в четверг раскритиковали слова Дональда Трампа о недостаточной помощи Украине.

Во июльском разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Напомним, на приглашение Владимира Зеленского Дональд Трамп пообещал постараться посетить Украину.