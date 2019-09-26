У Порошенко раскритиковали Зеленского за разговор с Трампом

Новости Украины:"Европейская солидарность" настаивает на вызове Рябошапки в парламент и призывает Зеленского не усложнять отношения с международными партнерами.

В официальном заявлении партии "Европейская солидарность" отмечается, что телефонный разговор президентов Украины и США мог усложнить мировую поддержку страны в связи с "опрометчивыми и необдуманными" высказываниями Владимира Зеленского.

Проанализировав опубликованную Белым домом стенограмму разговора двух президентов, в "ЕС" отметили, что Владимир Зеленский поставил под сомнение помощь европейскую помощь Украине, в частности выделенные средства Францией и Германией. Кроме этого, по словам пресс-службы партии, президент назвал генерального прокурора "100 процентов его человеком", что поставило под сомнение репутацию и независимость Генеральной прокуратуры в целом как правоохранительного института.

Партия подчеркивает, что подобные заявления президента могут навредить Украине в контексте получения международной поддержки.

Резюмируя, у Порошенко призывают офис Зеленского и Министерство иностранных дел Украины не потерять поддержку в США и сохранить высокий уровень поддержки стран ЕС, особенно стран-участников "нормандского формата".

Партия "Европейская солидарность" высоко ценит поддержку Евросоюза и США на протяжении 5 лет с момента оккупации Крыма и Донбасса, а также требует у власти сохранить доверительные отношения с международными партнерами, чтобы Украина не осталась одна с российской агрессией.

В партии также выразили обеспокоенность быстрым принятием изменений в закон о прокуратуре, что нарушило обязательства перед ЕС по реформированию института.

"Европейская солидарность" призывает генпрокурора Руслана Рябошапку посетить заседание парламента для дачи объяснений относительно слов Зеленского. В партии обещают на следующей неделе официально выступить с такой инициативой.

Напомним, депутат "ЕС" Алексей Гончаренко запросил у Офис Президента стенограмму июльского разговора между Трампом и Зеленским.

24 сентября Трамп заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с Зеленским с разрешения украинской стороны и на следующий день она была обнародована.