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Нардеп запросил у Богдана стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Нардеп запросил у Богдана стенограмму разговора Трампа и Зеленского
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Депутат "ЕС" запросил у Офиса президента расшифровку разговора президентов Украины и США.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Офис президента Украины за стенограммой телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 25 июля.

"Прошу предоставить мне официальный украинский перевод полного текста стенограммы телефонного разговора между президентом Украины и президентом США, который состоялся 25 июля текущего года, учитывая тот факт, что официальный американский перевод этого разговора был обнародован Белым домом 25 сентября текущего года", - говорится в тексте депутатского запроса на имя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, скан-копию которого Гончаренко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.

В разговоре с Трампом Зеленский критиковал экс-посла США в Украине

24 сентября Трамп заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с Зеленским с разрешения украинской стороны и на следующий день она была обнародована.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Офис Президента.
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