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СМИ напомнили Трампу и Зеленскому о значительной поддержке Украины

СМИ напомнили Трампу и Зеленскому о значительной поддержке Украины
09:05 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости Бизнеса:Целый ряд немецких СМИ в четверг раскритиковали слова Дональда Трампа о недостаточной помощи Украине.

Немецкие СМИ не прошли мимо критических высказываний президента Зеленского относительно недостаточной поддержки Украины Берлином, опубликовав суммы выделенной помощи с начала конфликта в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", в ночь на четверг и в четверг утром целый ряд немецких СМИ, среди которых Der Spiegel, Die Zeit, Focus, Süddeutsche Zeitung перепечатали данные, обнародованные агентством DPA.

"Германия с начала кризиса в Украине оказала помощь стране на сумму в 1,4 млрд евро", - говорится в сообщении.

По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.

В разговоре с Трампом Зеленский критиковал экс-посла США в Украине

В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.

Утверждается, что по оценке Организации экономического сотрудничества и развития, по объемам выделенной помощи Германия является третьим по величине донором Украины после ЕС и США.

Зеленский уверен, что Трамп с ним согласился: Крым это Украина

В правительстве Германии пока официально не комментировали заявления президента Зеленского.

Во вчерашнем разговоре Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался. Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Напомним, на приглашение Владимира Зеленского Дональд Трамп пообещал постараться посетить Украину.

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Германия, Украина, Помощь, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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