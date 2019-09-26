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"Люди должны сохранять контроль": президент Латвии - об ИИ

"Люди должны сохранять контроль": президент Латвии - об ИИ
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ООН призвали осмотрительно относиться к искусственному интеллекту.

Учитывая быстрое развитие технологий искусственного интеллекта, международному сообществу следует разработать четкие правила их применения.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс во время участия в 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Когда мы чувствуем, что за нами следят, то часто меняем собственное поведение и язык. Потенциальные угрозы для независимости наших мыслей и действий будут только расти в течение следующих лет, несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта. Нельзя позволять искусственному интеллекту принимать юридически обязывающие решения вместо людей. Люди должны сохранять контроль", - сказал Левитс.

По его убеждению, ООН должен "активно поощрять дискуссию о защите персональных данных кибепространства, особенно в отношении этических и юридических стандартов использования персональных данных". "В последнее время все больше используется распознавания лиц. За нами постоянно ведется слежка. Однако, правила, регулирующие хранение и защиту этих данных как минимум неопределенны. Наши данные могут легко стать угрозой для приватности", - отметил президент Латвии.

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Он отметил, что "интенсивные дискуссии по уменьшению риска необходимы на национальном, региональном и глобальном уровнях". "Международный уровень является неотъемлемым, поскольку киберпространство - глобально", - подытожил Левитс.

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Все по теме:

ООН, Латвия, Генассамблея ООН, Эгилс Левитс, ГА ОНН.
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