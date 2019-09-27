Выборы в Австрии: вернутся ли "друзья Путина"

Новости мира:33-летний австрийский консерватор Себастьян Курц, похоже, сохранит кресло канцлера.

В последних опросах поддержка партии Курца составила 33% или 34%, а социал-демократов и Партии свободы (FPÖ) - от 20% до 23% каждой. Опросы показывают, что зеленые готовы вернуться в парламент с 11-13% после потери своих мест на последних выборах два года назад.

Народная партия Курца победила на выборах 2017 года с 31,5% голосов, социал-демократы получили 26,9%, а Партия свободы - 26%. Последняя, кажется, потеряла некоторых избирателей из-за скандала в этом году, но сохраняет очень существенную поддержку. Партия свободы пытается вернуться к правительству с Курцем.

Курц хорошо говорит о новом лидере FPÖ Норберте Хоффере. Но эти амбиции могут быть осложнены враждой между партией Курца и Гербертом Киклем, лидером парламентской фракции FPÖ и бывшим министром внутренних дел Курца.

Курц заявил телевидению ORF прошлых выходных, что сотрудничество в последней коалиции с Партией свободы была хорошей, "в то же время это было трудно со стихами о крысах и другими отдельными делами". Это, в частности, было упоминание об инциденте в прошлом году, когда местный чиновник Партии свободы опубликовал стихотворение, в котором сравнивал мигрантов с крысами.

Кроме того, власти Австрии ведет расследование против бывшего вице-канцлером и экс-лидера ультраправой Партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе за якобы схему хищения средств с участием его, его бывшего охранника и женщины, работавшей руководителем его офиса.