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Афтершоки после землетрясения в Стамбуле: часть граждан ночевали в парке (Фото)

Афтершоки после землетрясения в Стамбуле: часть граждан ночевали в парке (Фото)
12:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:После землетрясения в Стамбуле зафиксировали 144 афтершока.

После землетрясения, которое произошло вчера в Мраморном море и всколыхнуло Стамбул, сейсмологами было зафиксировано 144 афтершока. Из-за опасности повторения землетрясения некоторые граждане остались ночевать в парках.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"144 афтершока были зафиксированы после стамбульского землетрясения. Их сила от 1,4 до 3,2 балла по шкале Рихтера", - указано в обнародованных управлением данных.

Наибольшие разрушения в результате вчерашнего землетрясения зафиксированы в районе Авджилар. Минарет местной мечети, который был разрушен в результате землетрясения, уже убрали, а саму мечеть для посетителей закрыли.

Очередное землетрясение вызвало панику в Стамбуле (Фото)

Также неподалеку зафиксировано разрушение трех домов, из которых временно, до выяснения степени повреждений, выселили около 100 человек. Зафиксировано повреждение 14 школьных зданий в 9 районах, в них объявлены каникулы до выяснения технического состояния зданий. После проверки 7046 школ был сделан вывод об их пригодности к обучению и отсутствии повреждений.

Из-за опасности повторения толчков некоторые стамбульцы предпочли ночевки в парках города, расстелив "кровати" на газонах.

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Турция, Землетрясение, Стамбул, Кандилли.
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