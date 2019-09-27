Brexit: Лондон и Брюссель вновь ни о чем не договорились

Новости мира:Состоялись очередные двухсторонние переговоры представителей ЕС и Великобритании.

Встреча между представителями Еврокомиссии и Великобритании относительно Brexit вновь завершились безрезультатно.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из сообщения на сайте Еврокомиссии.

Переговоры проходили в Брюсселе между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

"Мишель Барнье подчеркнул, что в Соглашении о выходе необходимо иметь полностью оперативное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить экономику всего острова и целостность Единого рынка", - говорится в сообщении.

"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые выполнимые и юридически действующие предложения, которые отвечают всем этим целям", - отметили в Еврокомиссии.