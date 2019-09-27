Джонсон проиграл уже седьмое голосование в парламенте

Новости мира:Вернувшиеся депутаты парламента Великобритании провалили первое же голосование.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проиграл первое же голосование в парламент после возвращения депутатов к работе в связи с решением Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Депутаты проголосовали в четверг против просьбы правительства сделать не следующей неделе трехдневный перерыв в работе парламента в связи с проведением ежегодной конференцией Консервативной партии.

Правительственное предложение в поддержку короткого парламентского перерыва было отклонено 306 голосами против 289.

Обычно перерывы в заседаниях предоставляются в качестве формальности, но оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать трехдневный перерыв в знак протеста против пятинедельного приостановления работы парламента, инициированного правительством в начале сентября.

Во вторник это решение было признано незаконным в Верховном суде, и депутаты вернулись к работе.

Это уже седьмое поражение Джонсона в парламенте. Голосование не означает, что конференция консерваторов не состоится, но теперь депутаты этой партии столкнутся с трудностями при поездках туда и обратно с места проведения в Манчестере, обратно в Вестминстер, если они будут обязаны участвовать в голосовании.

Решение Верховного суда вынудило премьера Британии Бориса Джонсона покинуть сессию ГА ООН.