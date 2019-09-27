Германия готова помочь Deutsche Welle в противостоянии с Россией

Новости мира:Власти Германии следят за ситуацией вокруг Deutsche Welle в России.

Совет по вещанию немецкой медиакомпании Deutsche Welle отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Об этом говорится в заявлении DW, обнародованном 27 сентября, после того как комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России обвинила немецкое агентство в нарушении российского законодательства о СМИ.

"Совет по вещанию DW в ответ заявил, что работа медиакомпании "никоим образом не может вызывать нареканий", поэтому она отвергает обвинения в том, что DW вмешивалась во внутренние дела Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Председатель Совета по вещанию DW Карл Юстен заявил, что сотрудники медиакомпании должны иметь возможность работать без помех. "Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений", - подчеркнул он.

В МИД ФРГ также сообщили, что в случае необходимости могут оказать поддержку DW. "Мы знаем, что в России оказывают давление на DW", - заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России заявила, что кроме немецкой телекомпании Deutsche Welle, обвинения в "нарушении российских законов" могут быть предъявлены целому ряду других зарубежных СМИ, аккредитованных в России.

Как сообщалось, Госдума РФ рассмотрела обвинения в адрес Deutsche Welle в "нарушении российского законодательства", и они якобы подтвердились. В результате комиссия Госдумы направляет собранные по данному делу материалы в МИД РФ для изучения вопроса об аккредитации в РФ, а также в Минюст РФ для рассмотрения вопроса о наделении Deutsche Welle статусом иноагента.