Российские власти взялись за обвинения иностранным СМИ

Ряду иностранных СМИ, получившим аккредитацию в России, выдвинуты обвинения за "нарушение законов РФ".

Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России заявила, что кроме немецкой телекомпании Deutsche Welle, обвинения в "нарушении российских законов" могут быть предъявлены целому ряду других зарубежных СМИ, аккредитованных в России.

Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

"Среди других СМИ, в отношении которых комиссия продолжит изучать материалы, Василий Пискарев (глава комиссии - ред.) назвал издания "Настоящее время", "Медуза", "Русская служба BBC", "МБХ-медиа" и Радио "Свобода". Он отметил, что о дальнейших решениях говорить пока рано", - говорится в сообщении.

При этом председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев фактически признал, что репрессивные меры в отношении западных медиа предпринимаются в ответ на ограничения деятельности за рубежом пропагандистских российских медиа.

"Полагаем, что данные предложения (включение Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента - ред.) оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов Российской Федерации", - заявил он.

Поводом для уже принятого решения стал пост Deutsche Welle в Twitter: "Москва, выходи! / Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться)".

- Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

Это было воспринято не как репортажная констатация речевки, произносимой в видео в твите, а как прямой призыв к участию в несанкционированных акциях в Москве.

Кроме того, комиссия "усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства в целом ряде публикаций издания, в частности, о Северном Кавказе".

Также "признаки оправдания экстремизма" якобы были обнаружены и в публикациях Deutsche Welle о блогере Владиславе Синице, которого за один пост в Twitter приговорили к 5 годам колонии.

Как сообщалось, Госдума РФ рассмотрела обвинения в адрес Deutsche Welle в "нарушении российского законодательства", и они якобы подтвердились. В результате комиссия Госдумы направляет собранные по данному делу материалы в МИД РФ для изучения вопроса об аккредитации в РФ, а также в Минюст РФ для рассмотрения вопроса о наделении Deutsche Welle статусом иноагента.

Напомним, в РФ начали тестировать оборудование которое ограничит доступ к российским сайтам гражданам из других стран.