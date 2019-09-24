В России тестируют изоляцию "рунета"

В РФ начали тестировать оборудование которое ограничит доступ к российским сайтам гражданам из других стран.

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интернет-провайдеров оборудование, позволяющее в случае угрозы изолировать Рунет от остального мира.

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщают российские СМИ.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", — отметил Жаров.

По его словам, в конце сентября Роскомнадзор начнет тестировать это оборудование, так называемый эксперимент завершится к ноябрю.

Как сообщалось, закон об изоляции Рунета был принят 16 апреля. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.

Таким образом российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Была предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета.