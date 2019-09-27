Скачать
Пятница, 27.09.2019
Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

В доме экс-президента Молдовы прошли обыски

В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
23:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Экс-президента Молдовы Петра Лучинского допросили по делу о краже $1 млрд.

Сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии в пятницу провели обыск в доме и кабинете бывшего президента Молдовы Петра Лучинского, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного ведомства Кэтэлина Богонос.

"Обыски и другие следственные мероприятия проведены в рамках расследования дела о банковском мошенничестве", - сказала Богонос "Интерфаксу".

В рамках мероприятий Лучинский дал показания в качестве подозреваемого по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы.

Имя второго президента Молдавии Петра Лучинского фигурировало в отчете детективного агентства "Kroll" в качестве одного из бенефициаров денежных средств, украденных из банковской системы. Он был акционером банка "Unibank", основным владельцем которого был бизнесмен Илан Шор, сбежавший из Молдовы после смены власти.

На этой неделе прокуратура активизировала свои действия в расследовании банковского мошенничества. Обыски были проведены также у других акционеров банков, причастных к краже миллиарда долларов: у депутатов от партии Шора Марины Таубер, Регины Апостоловой, Петра Жардана. С них парламент снял депутатский иммунитет, в их отношении ведутся следственные мероприятия. Апостоловой запрещен выезд из страны, а Таубер находится под домашним арестом.

Известный молдавский предприниматель Илан Шор был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank".

Ряд активистов партии Шора, а также Петр Лучинский и бывший глава агентства "Спутник-Молдова" Владимир Новосадюк числились среди акционеров банков Шора, и на их имя выдавались кредиты, которые не были возвращены банкам.

Экс-президента Румынии Бэсеску лишили гражданства Молдовы

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда долларов, что составляло более 20% ВВП Молдовы.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 лет тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдову. МВД предполагает, что Плахотнюк находится в США, а Шор - в Израиле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Обыск, Экс-президент, Петр Лучинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
03 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор &quot;Терезе&quot;
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор "Терезе"
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
&quot;Укрспецэкспорт&quot; снова в составе &quot;Укроборонпрома&quot;
"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь