Кандидата в Еврокомиссию от Венгрии заблокировали из-за связи с РФ

Новости мира:СМИ: Кандидата в Еврокомиссию от Венгрии Ласло Трочани заблокировали из-за возможных связей с Россией.

Депутаты Европарламента сослались на обеспокоенность по поводу "связей с Россией", когда они отказались одобрить Ласло Трочани в качестве кандидата от Венгрии в новую Европейскую комиссию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комитет Европарламента по правовым вопросам 26 сентября заблокировал назначение Трочани и кандидатки от Румынии Рованы Плумб. Комитет публично не называл причины своих решений.

Издание ссылается на письма, отправленные председателем комитета после принятых решений. В них указывается, что озабоченность комитета по поводу Трочани связана с его отношениями с юридической фирмой, которую он соучредил, и с различными решениями, связанными с Россией.

Комитет был особенно обеспокоен "его связями с Россией, особенно с учетом его роли министра юстиции в выдаче подозреваемых в Россию россиян, которые впоследствии якобы были освобождены, несмотря на предварительную просьбу США о выдаче".

За время своего пребывания на посту министра юстиции Трочани одобрил выдачу в Россию подозреваемых в торговле оружием россиян Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, несмотря на запрос США об экстрадиции и совместную венгерско-американскую работу по этому делу. Подозреваемые были позже освобождены российскими властями.

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидата на должность комиссара приостановлена. Следующим шагом президент Европарламента должен подать запрос фон дер Ляйен о том, как она хочет действовать дальше. Президент Европейского парламента Давид Сассоли "потребует разъяснений" от комитета по правовым вопросам о его решении.