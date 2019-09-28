Скачать
Суббота, 28.09.2019
Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
Премьер вместе с американскими врачами посетил "Охматдет"
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
IT-сектор в ВВП страны должен вырасти до 10% - Минцифры
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года
Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

Кандидата в Еврокомиссию от Венгрии заблокировали из-за связи с РФ

Кандидата в Еврокомиссию от Венгрии заблокировали из-за связи с РФ
01:07 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:СМИ: Кандидата в Еврокомиссию от Венгрии Ласло Трочани заблокировали из-за возможных связей с Россией.

Депутаты Европарламента сослались на обеспокоенность по поводу "связей с Россией", когда они отказались одобрить Ласло Трочани в качестве кандидата от Венгрии в новую Европейскую комиссию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комитет Европарламента по правовым вопросам 26 сентября заблокировал назначение Трочани и кандидатки от Румынии Рованы Плумб. Комитет публично не называл причины своих решений.

Издание ссылается на письма, отправленные председателем комитета после принятых решений. В них указывается, что озабоченность комитета по поводу Трочани связана с его отношениями с юридической фирмой, которую он соучредил, и с различными решениями, связанными с Россией.

Комитет был особенно обеспокоен "его связями с Россией, особенно с учетом его роли министра юстиции в выдаче подозреваемых в Россию россиян, которые впоследствии якобы были освобождены, несмотря на предварительную просьбу США о выдаче".

За время своего пребывания на посту министра юстиции Трочани одобрил выдачу в Россию подозреваемых в торговле оружием россиян Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, несмотря на запрос США об экстрадиции и совместную венгерско-американскую работу по этому делу. Подозреваемые были позже освобождены российскими властями.

Европарламент поддержал Brexit на условиях ЕС

Утверждение комитетом является необходимым условием проведения дальнейших парламентских слушаний. Правила ЕС определяют, что без согласия комитета процедура подтверждения назначения кандидата на должность комиссара приостановлена. Следующим шагом президент Европарламента должен подать запрос фон дер Ляйен о том, как она хочет действовать дальше. Президент Европейского парламента Давид Сассоли "потребует разъяснений" от комитета по правовым вопросам о его решении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврокомиссия, Европарламент, Рована Плумб, Ласло Трочани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
04 Друзья влияют на самооценку человека: это доказано исследованием
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор &quot;Терезе&quot;
Суд начал рассмотрение апелляции на приговор "Терезе"
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
В доме экс-президента Молдовы прошли обыски
&quot;Укрспецэкспорт&quot; снова в составе &quot;Укроборонпрома&quot;
"Укрспецэкспорт" снова в составе "Укроборонпрома"
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь