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Выступление Додона в ООН разгневало МИД Молдовы

Выступление Додона в ООН разгневало МИД Молдовы
05:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:МИД Молдовы: Додон в ООН не настоял на выводе с территории страны войск РФ.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выразило свое несогласие с выступлением президента Игоря Додона в ООН, которой не настоял на выводе с территории непризнанного Приднестровья российских войск.

Об этом говорится в обнародованном коммюнике внешнеполитического ведомства, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Тот факт, что с трибуны ООН не прозвучало требование нашей страны относительно полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил с территории Республики Молдова, свидетельствует о несбалансированный подход к внешней политике», - говорится в коммюнике.

Подчеркивается, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции и в дальнейшем будет настаивать на полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Республики Молдова.

В МИД напомнили при этом, что "Молдова — нейтральное государство, поэтому вывод российских войск и вооружения станет свидетельством уважения суверенитета, территориальной целостности и конституционного нейтралитета государства".

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Накануне президент Молдовы Игорь Додон заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что "начало вывода российского вооружения с территории Приднестровья станет важным шагом в урегулировании Приднестровского конфликта". Вопрос вывода российских войск президентом Молдовы не было возбуждено.

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Молдова, МИД, ООН, Игорь Додон.
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