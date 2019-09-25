Премьер Молдовы: Ищем альтернативные пути, чтобы не остаться без газа

Новости Бизнеса:В Молдове готовятся к зиме без российско-украинского соглашения по транзиту газа.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не достигнут соглашения по вопросу транзита газа.

Как она заявила журналистам в среду, "в этом случае существует вероятность, что Молдова не сможет получать российский газ после 1 января 2020 года".

При этом премьер призвала граждан "не беспокоиться, так как правительство уже готовится к такому сценарию".

"У нас есть некоторые технические решения. Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине, но объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает для обеспечения газом всей территории Молдовы", - сказала она.

При этом Санду отметила, что работы по строительству газопровода Яссы-Кишинев "должны закончиться до конца года на территории Молдовы, и до марта 2020 года на территории Румынии", так что этой зимой на поставки рассчитывать не стоит.

"Этот вариант не будет работать в предстоящем отопительном сезоне. Но мы ищем альтернативные пути, чтобы не остаться без газа зимой. Правительство активно работает в этом направлении", - сказала Санду.

Напомним, запасов газа в украинских подземных хранилища достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину.

Ранее команда президента, Верховная Рада и Кабинет министров Украины выражали заинтересованность в углублении отношений и эффективном сотрудничестве с Республикой Молдова.