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В Нидерландах ввели запрет на курение в заведениях общепита

В Нидерландах ввели запрет на курение в заведениях общепита
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Нидерландах теперь нельзя курить в барах и ресторанах.

В Нидерландах полностью запретили курить в кафе, ресторанах, барах и других заведениях общественного питания.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

"Каждый, кто хочет зажечь сигарету в пабе или ресторане, отныне должен выходить на улицу", - говорится в сообщении.

Приняв соответствующее решение, Верховный суд встал на сторону антитабачной организации "Чистый воздух Нидерландов", которая ранее уже обращалась в суд.

Суд первой инстанции отклонил иск.

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С 1 июля 2008 года в Нидерландах уже действует запрет на курение в гостиницах и местах общественного питания, за исключением специально определенных зон, где курить было разрешено.

Однако апелляционный суд поддержал борцов с курением, как впоследствии и Верховный суд, который в свою очередь запретил специальные места для курения.

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Курение, Нидерланды, Сигареты, Запрет.
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