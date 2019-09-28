В Нидерландах ввели запрет на курение в заведениях общепита

В Нидерландах полностью запретили курить в кафе, ресторанах, барах и других заведениях общественного питания.
Об этом сообщает RTL Nieuws.
"Каждый, кто хочет зажечь сигарету в пабе или ресторане, отныне должен выходить на улицу", - говорится в сообщении.
Приняв соответствующее решение, Верховный суд встал на сторону антитабачной организации "Чистый воздух Нидерландов", которая ранее уже обращалась в суд.
Суд первой инстанции отклонил иск.
С 1 июля 2008 года в Нидерландах уже действует запрет на курение в гостиницах и местах общественного питания, за исключением специально определенных зон, где курить было разрешено.
Однако апелляционный суд поддержал борцов с курением, как впоследствии и Верховный суд, который в свою очередь запретил специальные места для курения.