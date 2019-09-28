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Правительство Дании упростило процедуру получения гражданства

Правительство Дании упростило процедуру получения гражданства
14:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Теперь, чтобы получить гражданство Дании, не нужно будет подавать информацию об поездках за пределы страны за последние 12 лет.

Дания отменила требование к заявителям на получение датского гражданства предоставлять подробную информацию о каждой поездке за пределы страны за последние 12 лет. Об этом сообщает The Local.

С 2017 года люди, которые претендуют на датский паспорт, имели в своих заявках декларировать каждую поездку за пределы страны, которую они сделали за последние 12 лет, включая выходные и прочие короткие поездки, такие как походы по магазинам в Швеции или Германии.

Это требование было основано на правовых критериях гражданства, которые включают постоянное жительство в Дании в течение не менее девяти лет.

Но новый министр по вопросам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфає считает, что нет необходимости документировать такие короткие поездки.

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"Я обеспокоен тем, что людям предъявляют странные требования, в частности, заставляют вспоминать, ездили ли они в Лондон на выходные 10 лет назад, делали ли покупки в Мальме", - сказал министр.

Критерии девятилетнего проживания при этом останутся неизменными (хотя есть и некоторые исключения из этого правила).

Поездки за пределы Дании должны быть задокументированы, если они продолжались четыре недели или более; если заявитель покидал страну 10 раз или более в течение одного года; в случае повторных поездок в один и тот же пункт назначения (например, каждые две недели); или если все поездки составляют более шести месяцев, проведенных за границей в течение одного года.

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Германия, ЕС, Швеция, Дания, Маттиас Тесфає.
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