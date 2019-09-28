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В польском Люблине полиция разогнала водометами противников Марша равенства

В польском Люблине полиция разогнала водометами противников Марша равенства
17:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Люблине полиция применила водомет и газ против противников Марша равенства.

В польском Люблине проходит Марш равенства, между его участниками и оппонентами дошло до столкновений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Участники Марша равенства собрались на 14: 00 на одной из центральных улиц Люблина, по которой планировали пройти шествием, однако уже недалеко от них ожидали контрманифестанты, которые попытались заблокировать акцию.

После этого полицейские, которых, в общем, на месте было несколько сотен, применили водомет и слезоточивый газ.

Сейчас в акции участвуют до 300 человек, которые держат в руках плакаты и радужные флаги.

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Организация Марша равенства в Люблине почти до последнего момента была под вопросом.

Во вторник мэр города Кшиштоф Жук запретил акцию из-за соображения безопасности. Одако позже суд отменил этот запрет.

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Польша, Люблин, Марш равенства.
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