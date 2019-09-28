Зурабишвили хочет наладить отношения с РФ

Новости мира:Президент Грузии заявляет о намерении попытаться наладить диалог с Россией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что ее страна должна попытаться наладить диалог с Россией.

Как сообщает Грузия Online, об этом глава государства сказала, комментируя факт встречи министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", - отметила Зурабишвили

Она отметила, что отзывы от представителей Евросоюза и США об этой встрече были положительными.

"Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров", - добавила президент Грузии.