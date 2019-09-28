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Грузия поддержит бойкот Украины в ПАСЕ: комментарий Канделаки

Грузия поддержит бойкот Украины в ПАСЕ: комментарий Канделаки
08:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Официальный представитель Грузии в ПАСЕ заявил о поддержке Украины в стремлении вернуть справедливость.

Делегация Грузии вероятно откажется участвовать в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом заявил представитель Грузии в ПАСЕ, депутат грузинского парламента от партии Европейская Грузия Георгий Канделаки, сообщает LB.ua.

"Я поддерживаю этот бойкот. Я с самого начала выступал за это. Несмотря на то, что в июле это голосование (о восстановлении полномочий делегации РФ — ред.) Было не в нашу пользу", — заявил он.

Он также отметил, что окончательное решение об участии Грузии в осенней сессии подтвердит глава делегации.

По словам Канделаки, отсутствие в ПАСЕ представителей стран, которые выступили против возвращения России, а именно Украины, Грузии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии поставит организацию в затруднительное положение.

Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ

Грузинский депутат отметил, что на следующей неделе в ПАСЕ пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия со дня основания Совета Европы, поэтому у грузинских делегатов и украинских коллег "нет причин поднимать бокал с шампанским с россиянами".

Ранее сообщалось, новая украинская делегация, отказавшаяся от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы, намерена усилить сотрудничество с международными партнерами для продвижения украинской позиции с разных сторон.

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Украина, ПАСЕ, Россия, Грузия, Совет Европы, Бойкот.
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