В Европе моль массово уничтожает каштаны: растения на грани исчезновения

Новости мира:Каштаны в Европе подверглись нападению минирующей моли.

В Европе вид деревьев конского каштана официально оказался под угрозой исчезновения.

Об этом говорится в отчете Международного союза охраны природы.

"Известный конский каштан был отнесен к категории уязвимых видов, которым угрожает так называемая минирующая моль. Эта моль - разновидность инвазивных насекомых, которая зародился в горных районах Балкан и распространилась на остальную Европу. Насекомые повреждают листья конского каштана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожает каштаны также вырубка деревьев, лесные пожары и туризм.

Исследователи заметили, что количество конских каштанов стремительно сокращается по всей Европе. В целом исследование показало, что 42% видов растений на континенте грозит исчезновение.