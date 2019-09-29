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Словения призывает Совбез ООН не использовать вето: подробности

Словения призывает Совбез ООН не использовать вето: подробности
00:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Словения призывает Совет Безопасности ООН не использовать вето, когда речь идет о массовых преступлениях.

Словения призывает членов Совета Безопасности ООН не использовать право вето в отношении массовых преступлений.

Об этом на Генеральной ассамблее ООН заявил премьер-министр Словении Миро Церар, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Серьезные нарушения прав человека обычно являются ранними индикаторами зарождения конфликтов. Поэтому быстрая жесткая реакция на массовые нарушения прав человека необходима для недопущения перерастания кризиса в полномасштабный конфликт. Учитывая это, я призываю членов Совбеза ООН воздержаться от использования вето, когда речь идет о массовых преступлениях”, - сказал Церар.

Он добавил, что Словения решительно поддерживает европейскую интеграцию государств Западных Балкан.

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“Поддерживая их стремление к членству в ЕС, мы активно поощряем региональное сотрудничество и примирение”, - подчеркнул премьер-министр Словении.

Как сообщал Укринформ, в ближайшее время ожидается принятие решения об официальном начале переговоров относительно членства в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

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Словения, Совбез ООН, Миро Церар.
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