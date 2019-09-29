В Австрии против бывшего вице-канцлера открыли новое дело

Новости мира:Против Хайнца-Кристиана Штрахе завели новое уголовное дело.

Бывший вице-канцлер и экс-глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, лишившийся должности после "Ибицагейта", попал в новый скандал: прокуратура расследует его возможное злоупотребление партийными средствами.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

По информации прокуратуры, расследование было начато 18 сентября. Кроме самого Штрахе, по делу проходят руководитель его офиса и бывший охранник. Они подозреваются в том, что в течение нескольких лет оплачивали частные расходы Штрахе из партийной кассы. Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.

Следователи уже опросили экс-охранника Штрахе и руководительницу его офиса, проведены соответствующие обыски. Самого Штрахе пока не опрашивали. Во время следственных действий "было получено много документов, в частности счетов-фактур", сообщили в прокуратуре.

Прокуратура пока не проводит следственных действий в отношении жены Штрахе - Филиппы - и генсекретаря Австрийской партии свободы Харальда Вилимского, также упомянутых в анонимном заявлении, которое легло в основу расследования.

В венском отделения партии сообщили, что действительно одобрили выделение Хайнцу-Кристиану Штрахе отдельного счета для партийных расходов в размере 10 тыс. евро в месяц. Также Штрахе ежемесячно получал 2,5 тыс. евро компенсации за аренду жилья - причем это продолжалось и после того, как он в мае покинул пост председателя партии в связи с "Ибиіцагейтом". Теперь встал вопрос о возврате этих 11,5 тыс. евро.

Сам бывший председатель Австрийской партии свободы отрицает, что использовал партийные деньги на личные расходы (одежду, посещение ресторанов и вечеринки). По его словам, у него не было никакой "кредитной карты партии", а только счет, который использовала в партийных целях вся его команда. В партии тем временем заявили, что проведут внутреннее расследование расходов.

Наряду с этим, отдельной темой скандала является ситуация вокруг бывшего многолетнего охранника и водителя Штрахе: против экс-бодигарда, который впоследствии перешел на службу в полиции, кроме подозрения в злоупотреблении доверием, выдвинуты обвинения в попытке шантажа. По данным СМИ, мужчина долгое время собирал компромат на своего шефа, в том числе относительно расходов партийных денег, и именно он был информатором лиц, стоящих за ловушкой для Штрахе на Ибице с "племянницей российского олигарха".